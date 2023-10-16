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Сегодня, 10:30

Исторический матч с Россией, скандалы из-за договорняков, топ-форвард из Катара. Рассказываем о сборной Кении

Артем Никулин
корреспондент
Футболисты сборной Кении Джозеф Окуму и Майкл Олунга
Джозеф Окуму и Майкл Олунга.
Фото Global Look Press
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Ее тренер уже встречался с нашей национальной командой.

Насколько сильна сборная Кении и что там с договорными матчами

Сборная Кении выступает в африканской конфедерации, но еще ни разу не проходила квалификацию на чемпионат мира. Зато с Кубком африканских наций у кенийцев дела обстоят намного лучше: команда шесть раз участвовала в турнире, хотя пройти групповую стадию им ни разу не удалось. В последний раз сборная Кении играла на турнире в 2019 году: попали в группу с Алжиром, Сенегалом и Танзанией. Последних обыграли со счетом 3:2, а вот с фаворитами в лице Сенегала и Алжира справиться не удалось. Они и проскочили в 1/8 финала, а Кения отправилась домой.

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Порой сборную Кении можно увидеть в новостных заметках — в основном скандального характера. В 2004 году национальную команду отстранили из-за чрезмерного влияния государства на работу футбольной федерации, а в 2019 году ФИФА забанила нескольких африканцев за участие в договорных матчах — среди них был кениец Джордж Овино Ауди. В этом году история повторилась: футбольная федерация Кении объявила об отстранении 14 футболистов и двух тренеров.

В том же году произошла забавная история. Возможно, вы не помните, но в «Интере» какое-то время играл Макдональд Марига. Он был в составе легендарной миланской команды, которая взяла требл в сезоне-2009/10. Марига тоже урвал медаль за победу в ЛЧ, в том розыгрыше он сыграл пару минут против ЦСКА и «Барселоны». Закрепиться в Италии кенийцу не удалось, зато после завершения карьеры Макдональд нашел новое призвание, а именно стал политиком. Он баллотировался в политическую партию и, вероятно, раздавал деньги простым гражданам. Но даже это не помогло: Макдональд занял второе место на выборах.

Футболист Джозеф Окуму
Джозеф Окуму.
Фото AFP

Главные звезды: защитник из Франции и форвард, который рвался в лондонский «Арсенал»

Одним из самых заметных игроков состава можно назвать 26-летнего Джозефа Окуму из «Реймса». Он переехал во Францию этим летом: до этого защитник пылил в бельгийском «Генте», шведском «Эльфсборге» и во второй американской лиге. У него даже есть опыт игры в еврокубках: отыграл 21 матч в Лиге конференций и в квалификации Лиги Европы.

Впрочем, самым дорогостоящим футболистом сборной по мнению Transfermarkt является не Окуму, а Майкл Олунга из катарского «Аль-Духаиля» (9 миллионов евро). Он играет на позиции нападающего и впечатляет статистикой: в 89 матчах за клуб настрелял 88 мячей, а еще отдал семь голевых. Майкл успешно перенес результативность и в сборную: 21 гол в 48 матчах.

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За национальную команду Олунга дебютировал еще в 2015 году, параллельно обучался на инженера, за что получил соответствующее прозвище. В 2016-м Майкл основательно взялся за планирование карьеры: в начале года записал видеообращение Арсену Венгеру с просьбой подписать его в лондонский «Арсенал».

«Здравствуйте, Арсен Венгер. Меня зовут Майкл Олунга, я играю за «Гор Махию» в Кении. Я лучший игрок своей страны, в этом сезоне забил 38 мячей. Моя мечта — играть за «Арсенал». Я надеюсь, что вы рассмотрите мой запрос. Я не подведу. Спасибо за рассмотрение моей кандидатуры», — сказал Олунга.

Увы, Арсен проглядел еще одного юного таланта, а кениец дебютировал в Европе за шведский «Юргорден», где забил 12 мячей за 28 матчей. Так Олунга заслужил приглашение в мейнстримную на тот момент лигу Китая, потом попросился в аренду в испанскую «Жирону», а затем уехал в Японию. Там он выступал два года, пока в начале 2021 года не подписался с «Аль-Духаилем», за который играет до сих пор. Олунга — весьма опытный и высокорослый нападающий (рост — 190 сантиметров) и вполне мог бы заинтересовать клубы РПЛ. Может, грядущий матч откроет глаза скаутам?

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат
Энгин Фират.
Фото Global Look Press

Кто главный тренер? Он уже играл со сборной России

Тренирует африканскую бригаду 53-летний специалист из Турции Энгин Фират. Александру Мостовому он вряд ли понравится: Фират завершил карьеру еще в юношестве и сразу начал учиться на тренера. Энгин занимается тренерским ремеслом уже 26 лет: начинал в турецком «Самсунспоре», успел поработать в штабе «Айнтрахта», «Фенербахче» и сборной Ирана. Впервые Фират стал рулевым в иранском «Сепахане» — тренер задержался в стране на шесть лет, успев потренировать три команды. В то же время он успел привлечь к себе внимание сборных Нигерии и Боснии и Герцоговины, но ответил на предложения отказом.

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До 2019 года Фират поработал в структуре американского «Далласа» и турецкого «Карабюкспора», пока ему не поступило предложение от сборной Молдавии. За 11 матчей он не проиграл лишь дважды: сыграл вничью со сборной Косово в Лиге наций и в товарищеском матче со сборной России — россиян тогда возглавлял Станислав Черчесов, сыграли по нулям.

В начале 2021-го стороны разошлись, а в сентябре тренер возглавил сборную Кении. Фират охотно рассказывал о сборной России. Он отметил потенциал Облякова и Пиняева, призвал не смешивать политику и спорт, а также подчеркнул историческую важность предстоящего матча.

Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

«С тех пор как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!» — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Товарищеский матч пройдет 16 октября в 19.00 по московскому времени. Играть будут на турецком стадионе «Титаник Мардан». Игру покажет канал «Матч ТВ».

Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Майкл Олунга
Энгин Фират
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