Владимир Алешин: «Если с России снимут санкции и Дзюба по-прежнему будет в порядке — Карпин вызовет его в сборную»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — бывший хозяин стадиона «Лужники» и футбольного клуба «Торпедо».

1 — Последнее, что вас удивило?

— То, что происходило в ответном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Имею в виду не только счет — 7:0, но и пять голов Холанна. У немцев-то команда крепкая, играющая. А тут ее просто смяли.

Восхищает, как футболисты «Сити» дорожат мячом. Много открываний, минимум брака в передачах. Великолепная скоростная работа. Гвардиола создал команду экстра-класса! Ну а Холанн — это фантастика! Феноменальное голевое чутье, безупречный выбор позиции, борьбу вообще не проигрывает. Габаритный — и в то же время резкий, быстрый, пластичный.

2 — Предположим, вы руководите богатым клубом и можете завтра подписать либо Холанна, либо Мбаппе. Кого выбираете?

— Холанна. У француза свои козыри — он потехничнее, хорошо играет в пас. А норвежец — прирожденный бомбардир. Мощью и невероятной жаждой гола напоминает мне молодого Стрельцова.

3 — Последнее, что вас огорчило?

— Если в еврокубках мы видим шикарные газоны и переполненные трибуны, то в России все наоборот. Качество полей весной практически везде оставляет желать лучшего, болельщиков на стадионах теперь в буквальном смысле можно по пальцам пересчитать. Как в Химках, где на матч «Торпедо» с «Уралом» 207 человек пришло. Печальная картина.

4 — За какой командой в РПЛ вам в этом сезоне особенно интересно наблюдать?

— Мне нравится «Зенит». Умная, скоростная игра. Все четко и в атаке, и в обороне. Семак — молодец! Но ему и условия создали соответствующие: по подбору футболистов клуб из Петербурга сегодня в России вне конкуренции.

С приходом Абаскаля преобразился «Спартак». Радует, что испанский тренер не боится доверять нашим ребятам. И те прогрессируют! Играют азартно, в каждом матче выкладываются по максимуму. За этот сезон Литвинов, Денисов, Пруцев не только закрепились в стартовом составе клуба, но и уже попали в расширенный список сборной. А вот «Зенит» своих воспитанников по арендам раздает...

Симпатичный футбол ставит в «Ростове» Карпин. Причем там вообще легионеров нет! «Урал» — тоже хорошая команда. Обученная, колючая, волевая. Серия из 16 матчей без поражений впечатляет. А ведь в Екатеринбург Гончаренко переехал, когда клуб шел на последнем месте, набрав всего очко за пять туров.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

5 — Неделю назад Виталий Дьяков на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство в этом сезоне ответил так: «Один на миллион». Согласны?

— Нет! Как не согласен с теми, кто твердит, что интрига в чемпионской гонке умерла. Да, «Спартак» отстает на восемь очков, но играть-то еще долго. Последние матчи показали, что разговоры о неуязвимости «Зенита» несколько преувеличены.

Сначала «Химки» едва не увезли из Петербурга ничью, потом там «Динамо» в Кубке сражалось на равных и вырвало победу в серии пенальти. Если в воскресенье ЦСКА отберет у «Зенита» очки, я не удивлюсь. Думаю, судьба золотых медалей решится в 26-м туре, когда на поле «Газпром Арены» выйдет «Спартак».

6 — Кто выиграет бомбардирскую гонку — Малком или Промес? Сейчас у обоих по 16 голов.

— Не хочу гадать. Могу лишь сказать, что мои симпатии на стороне Писарского, который идет третьим. Его 14 мячей ставлю выше, чем голы Малкома и Промеса. В «Зените» и «Спартаке» забивать проще, чем в «Оренбурге», где топовых футболистов нет. Как и в «Крыльях», куда Писарский перебрался зимой. Там пока огорчает вратарей исключительно в Кубке. Надеюсь, и в чемпионате вот-вот прорвет.

Интересный форвард. Поставь его в нападение «Зенита», где роскошная полузащита, — забьет не меньше, чем Сергеев. У Писарского поразительное голевое чутье. В штрафной часто оказывается именно в той точке, куда и летит мяч. Такому не научишь. Жаль, поздновато парня заметили. Ему уже 27. А это его первый сезон в РПЛ.

7 — Что должно произойти, чтобы Валерий Карпин пригласил Артема Дзюбу в сборную?

— Если с России снимут санкции и Дзюба по-прежнему будет в порядке — Карпин его вызовет. Что бы про их отношения ни говорили. В официальных матчах все личное сразу отходит на второй план. А пока проводим товарищеские, можно и без Артема обойтись. Мы же прекрасно знаем, на что он способен. Его конек — подборы и добивание. Игра в штрафной. Объем работы, движение, прессинг, дриблинг — тут Дзюба уступает и Соболеву, и Чалову, и Тюкавину...

Словом, Карпин все делает правильно. Проверяет молодых. Когда еще давать им практику в сборной, как не в спаррингах с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном, Ираком?

8 — «Торпедо» — клуб для вас не чужой. Как полагаете, он еще может спастись от вылета?

— Дай-то Бог! Но ситуация очень сложная. Команда на последнем месте, зимой по разным причинам качественно усилить состав не удалось. Могут вмешаться и нефутбольные факторы, влияющие на результат. Судьи, нечистоплотные агенты... Я же сам с «Торпедо» через это прошел. В 2006-м, когда боролись за выживание, нашим конкурентом было «Динамо». У которого влиятельные болельщики. Они включили такой ресурс, что их любимый клуб остался в высшей лиге, а мы утонули.

Сейчас вся надежда на характер ребят и Андрея Талалаева. Я верю в его тренерский талант. Мне нравится, как играет «Торпедо». Да, что-то не получается, из-за скудного ресурса в атаке голы даются с трудом — но футболисты в каждом матче бьются до конца! Мужики!

Больше вам скажу — даже если «Торпедо» вылетит, я бы не увольнял Талалаева. Наоборот, дал бы шанс собрать команду под себя. Уверен, за год вернет ее в премьер-лигу. Он системный тренер. Вдумчивый, с искоркой. Чутьем на игроков. Такого нужно поддерживать, а не отправлять в отряд «экспертов» на ТВ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

9 — В позапрошлом туре торпедовец Игорь Лебеденко забил «Краснодару» и стал автором самого возрастного гола в истории чемпионатов России. Если футболист в 39 лет смотрится лучше молодых, это говорит о его мастерстве или об уровне нашего чемпионата?

— Второе. Впрочем, и Лебеденко надо отдать должное. Режимистый, профессионально себя готовит плюс избежал за карьеру серьезных травм. Правда, мне не понравилось недавнее высказывание Игоря — мол, досадно, что в 25 лет его не взяли за шкирку и не увезли в Европу. Но если здесь не показываешь игру высокого уровня, кому ты за границей нужен? Хоть за шкирку туда оттащат, хоть за другие места...

Лебеденко — торпедовский воспитанник, прекрасно помню, как он начинал. Как Виталий Шевченко привлек его из дубля к основе и выгнал во время двусторонки. За то, что ножки из борьбы убирал. Шевченко был в ярости, настаивал на отчислении. Так Игорь приходил ко мне с мамой, плакал: возьмите обратно.

Я тренера переубедил. А мальчик сделал выводы. Потом здорово за нас играл, забивал. Поторопился он с уходом из «Торпедо». Просто в 21 год захотел много денег и выбрал «Локомотив», с которым мы по финансам конкурировать не могли. Там Лебеденко не закрепился, сменил еще кучу клубов — но нигде не показывал такой яркой игры, как на первых порах в «Торпедо».

С Вязьмикиным похожая история. В «Торпедо» он раскрылся, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Это была его команда. А Дима в Элисту укатил. В деньгах-то выиграл. Но как футболист — все растерял. Года через два вернулся в родной Владимир, там и закончил. Остался бы у нас — еще долго бы забивал, радовал болельщиков.

10 — 30 лет вы отдали Лужникам в качестве директора. Когда были там последний раз?

— Недавно. Зашел на Аллею славы, где в середине 90-х по моей инициативе установили памятники Яшину, Стрельцову и Старостину. Планировал, что рядом появятся и другие — Брумелю, Озерову. А еще Екатерине Фурцевой. Она же как первый секретарь Московского горкома партии контролировала строительство Большой арены и прилегающей территории. Во многом благодаря этой удивительной женщине в 1956 году в рекордные сроки — всего за 450 дней — на месте деревянных бараков возник современный спортивный комплекс. Убежден, Фурцева заслуживает такого памятника — именно в Лужниках. Но мои обращения к руководителям города ни к чему не привели.

Там же, на Аллее славы, с моей подачи восстановили олимпийский факел, возле него усадили бронзового Мишку — символа Олимпиады-1980. Теперь неподалеку и Забивака, талисман ЧМ-2018. Но почему-то из пластика. Мне кажется, его тоже надо в бронзе отлить.

Вообще моя главная заслуга как генерального директора ОАО «Лужники» в том, что не только сохранил стадион, но и приумножил его значение. Несмотря на колоссальные трудности. Вы же понимаете, 90-е — смутное время. Например, один из больших чиновников на полном серьезе тогда говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье. А часть спортивных объектов перенесем в Тушино». Не раз предлагали демонтировать памятник Ленину. В таких случаях отвечал: «Не я ставил, не мне и убирать...»

11 — Последний футбольный матч, который посетили в Лужниках?

— 2018-й, финал чемпионата мира Франция — Хорватия. Был там и на полуфинале, когда англичане с хорватами бились. За приглашение на эти матчи спасибо УЕФА. Там обо мне не забывают. Я же 17 лет входил в комитет УЕФА по безопасности и стадионам. Теперь как почетного члена зовут на различные торжества, жеребьевки, финалы еврокубков. С праздниками поздравляют.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

12 — Как вам Большая арена после очередной масштабной реконструкции?

— Честно? Я не в восторге от того, что получилось. Ядро легкой атлетики нужно было сохранить. Олимпийский стадион должен соответствовать Олимпийской хартии. Посмотрите на «Стад де Франс». Все то же самое! Там еще и в регби играют. Бличеры — раздвижные телескопические трибуны — выдвигаются на легкоатлетические дорожки, и становится чисто футбольный стадион. Затем убираются обратно.

У меня была идея — построить в Лужниках трансформер. Это обошлось бы подороже, зато могли бы проводить любые зрелищные мероприятия. В свое время провел переговоры с китайцами — собирались сделать покрытие над Большой ареной из солнечных панелей. Сразу бы ушли от проблем с электричеством и теплом. Не то что у города не брали бы электроэнергию — мы бы продавать ему начали! Да много было задумок... К сожалению, воплотить их в жизнь не удалось.

13 — Голуби по-прежнему ваша страсть?

— Ну конечно! Во дворах моего детства многие гоняли сизарей да турманов, так и прикипел. На даче голубятню выстроил. У меня около полусотни птиц.

Бесков обожал почтовых голубей, а я — декоративных. Ростовские, николаевские, крестовые монахи... Одни ведут себя отчужденно, независимо. Но если голубка тебе доверяет, садится на руку, то и голубь пристроится рядышком, будет корм клевать. Потом поднимаешь голову, смотришь, как они летят — на душе теплеет. Становишься чуточку добрее.

14 — Напоследок два традиционных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет. Жить надо по закону, а не по понятиям.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Не терплю необязательных людей, непунктуальных. Еще тех, кто не несет ответственности за свои слова. Горько, что сегодня это сплошь и рядом. Особенно в интернете. А третье... Алкоголь. Я человек компанейский, но к спиртному всегда был равнодушен.