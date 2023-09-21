Беллингем о голах в концовках матчей: «Моему сердцу будет лучше, если я начну забивать пораньше»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Унионом» (1:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы доминировали весь матч, создавая хорошие голевые моменты. Победа является заслуженной. Очень благодарен всем, кто проделал огромную работу, чтобы я интегрировался в клуб.

Надеюсь, что продолжу забивать на 90+4-й или 90+5-й минутах. Хотя моему сердцу будет лучше, если я начну забивать пораньше», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

20-летний британец был признан лучшим игроком матча с «Унионом». После игры капитан «Реала» Начо заявил, что Беллингем рожден, чтобы играть за мадридцев.