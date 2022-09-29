Перес заявил, что двери в «Реал» для Мбаппе не закрыты

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что двери в мадридский клуб для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не закрыты, сообщает El Confidencial.

По информации источника, на ассамблее членов «Реала» Перес подчеркнул, что сейчас не стоит говорить об игроках других клубов.

Президент мадридского клуба отметил, что нужно сосредоточиться на нынешнем составе, так как каждый игрок сливочных «бьется за эмблему».

При этом он привел в пример полузащитников Феде Вальверде, Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени, а также нападающих Винисиуса и Родриго.

Летом 2022 года 23-летний француз отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей в 9 матчах за парижский клуб.