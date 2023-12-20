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Испания

Сегодня, 21:33

«Реал» может переключиться на другие цели, если Мбаппе не согласится на переход до конца января

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Реал» обозначил дедлайн в вопросе перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Ромен Молина.

Мадридцы рассчитывают договориться с 24-летним французом до конца января, в обратном случае клуб переключится на другие цели. В «Реале» уже не считают Мбаппе центральной фигурой своего проекта.

Руководство «сливочных» полагает, что линия атаки укомплектована в достаточной степени. При этом, в клубе не отказываются от потенциального подписания форварда парижан. 15 декабря As сообщал, что «Реал» не будет пытаться подписать француза любой ценой.

Ранее появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

В текущем сезоне Мбаппе провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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