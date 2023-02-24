0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:20

Бускетс — о вылете из Лиги Европы: «Поражения случаются. Мы на правильном пути»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении своей команды в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Мы хорошо играем в ла лиге, но в Европе нам немного не хватает. Мы должны стремиться выигрывать все. Мы на правильном пути, и я уверен, что это поражение не скажется на команде. Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В Лиге чемпионов произошло множество невероятных вещей. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня все было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.

Каталонская команда покинула Лигу Европы, не дойдя до стадии 1/8 финала турнира.

В чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 игры.

Серхио Бускетс
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: «Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось»
Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чертова разруха!»
Дибала назвал тяжелым матч «Ромы» против «Зальцбурга» в Лиге Европы
Белотти — о матче с «Зальцбургом» в Лиге Европы: «Это была моя лучшая игра»
Моуринью доволен игрой «Ромы» в матче Лиги Европы с «Зальцбургом»
Аллегри: «Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» при Хави выиграла всего 4 матча в еврокубках