Агент Карраскаля: «Интерес «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который за ним следит»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

«Интерес мадридского «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который активно следит за ним. Сейчас Карраскаль — игрок ЦСКА, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Родригеса Metaratings.

Он также подчеркнул, что среди клубов, которые проявляют интерес к 24-летнему колумбийцу, есть обладатели Кубка Либертадорес и постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В текущем сезоне РПЛ Карраскаль провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. В FONBET Кубке России на счету полузащитника 4 матча без результативных действий. Контракт футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2026 года.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице с 29 очками, отставая от идущего третьим «Ростова» на 6 очков.