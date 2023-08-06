Теннисист Алькарас: «Каждый болельщик «Реала» хочет, чтобы Мбаппе был в Мадриде»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Каждый болельщик «Реала» хочет, чтобы Мбаппе был в Мадриде. Все хотят видеть его в своей команде. Я видел все мемы, они заставляют меня смеяться. Но, надеюсь, мы прочитаем новости о том, что Мбаппе переходит в «Реал», потому что мне бы это понравилось», — приводит слова Алькараса MadridXtra.

Контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что он планирует перейти в «Реал» в статусе свободного агента через год, тогда как «ПСЖ» настаивает на продлении контракта или немедленной продаже.

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