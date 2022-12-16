Могилевец покинул «Бунедкор» и не хочет возвращаться в Россию

Как стало известно «СЭ», экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Павел Могилевец покинул узбекский клуб «Бунедкор».

При этом Могилевец имеет предложения от других команд из Узбекистана и пока не намерен возвращаться в Россию.

29-летний россиянин присоединился к «Бунедкору» в июле 2022 года в статусе свободного агента. Всего за узбекский клуб он провел восемь матчей и отметился результативной передачей.

Могилевец также выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Нижний Новгород».