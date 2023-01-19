«Спартак» расторг контракт с Мевлей, «Бешикташ» сделает новое предложение по Баринову

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Реал» назвал слухами информацию об интересе к Сперцяну

В пресс-службе мадридского «Реала» ответили на слухи о заинтересованности в переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — заявили «СЭ» в клубе. Ранее информация об интересе «Реала» к футболисту появилась на портале Transfermarkt.

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

«Бешикташ» ведет Баринова

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе. Железнодорожники отклонили первое предложение турков из-за скромных финансовых условий. «Бешикташ» планирует увеличить сумму трансфера, а также включить дополнительный пункт в контракт игрока, который позволит «Локомотиву» вернуть Баринова на особых финансовых условиях. Клубы продолжают вести переговоры, несмотря на намерение «Локомотива» сохранить капитана команды.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 20 матчах железнодорожников во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.

Зоммер перешел в «Баварию»

Янн Зоммер. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

По информации журналиста Фабрицио Романо, голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер в скором времени подпишет контракт с «Баварией», которая ищет замену травмированному Мануэлю Нойеру. Как сообщает источник, сумма сделки составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

Мевля ушел из «Спартака»

«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей, сообщает пресс-служба команды.

Сотрудничество было прервано по обоюдному согласию сторон. Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Кварацхелия попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

По информации Daily Mail, «Манчестер Сити» следит за грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Как сообщает источник, футболист привлек внимание английского клуба своей игрой в текущем сезоне серии А и Лиги чемпионов.

Хвича выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний грузин провел за неаполитанцев 20 матчей, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.