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Трансферы

Сегодня, 09:45

«Спартак» расторг контракт с Мевлей, «Бешикташ» сделает новое предложение по Баринову

Матвей Морозов
Корреспондент
Миха Мевля.
Фото ФК «Спартак»
Янн Зоммер.
Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Реал» назвал слухами информацию об интересе к Сперцяну

В пресс-службе мадридского «Реала» ответили на слухи о заинтересованности в переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — заявили «СЭ» в клубе. Ранее информация об интересе «Реала» к футболисту появилась на портале Transfermarkt.

Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

РПЛ-2022/2023: Алексис Дуарте, Дмитрий Баринов. Мевля покинул «Спартак», Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ

«Бешикташ» ведет Баринова

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе. Железнодорожники отклонили первое предложение турков из-за скромных финансовых условий. «Бешикташ» планирует увеличить сумму трансфера, а также включить дополнительный пункт в контракт игрока, который позволит «Локомотиву» вернуть Баринова на особых финансовых условиях. Клубы продолжают вести переговоры, несмотря на намерение «Локомотива» сохранить капитана команды.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 20 матчах железнодорожников во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.

Зоммер перешел в «Баварию»

Ян Зоммер. Фото Global Look Press
Янн Зоммер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

По информации журналиста Фабрицио Романо, голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер в скором времени подпишет контракт с «Баварией», которая ищет замену травмированному Мануэлю Нойеру. Как сообщает источник, сумма сделки составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

Мевля ушел из «Спартака»

«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей, сообщает пресс-служба команды.

Сотрудничество было прервано по обоюдному согласию сторон. Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Кварацхелия попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

По информации Daily Mail, «Манчестер Сити» следит за грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Как сообщает источник, футболист привлек внимание английского клуба своей игрой в текущем сезоне серии А и Лиги чемпионов.

Хвича выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний грузин провел за неаполитанцев 20 матчей, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия. Хвича унизил «Юве»: сделал четыре гола в ворота Щенсны, тащившего на ЧМ! Такой «Наполи» должен стать чемпионом

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Ювентус
Монца

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32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
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П2

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1.86

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1.63

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30%

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Дмитрий Баринов
Миха Мевля
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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