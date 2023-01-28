Изидор уходит в «Лион», Навас близок к трансферу в АПЛ, «Бавария» нацелилась на Кейна

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Один из самых ярких игроков железнодорожников, судя по всему, покидает команду. Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Вильсон Изидор переходит в «Лион» на правах аренды за 750 тысяч евро с обязательным правом выкупа за 5 миллионов. «Локомотив» подписал Изидора летом 2021 года из «Монако» за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 1 ассист в 17 матчах.
Другой инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что летом 2023 года «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Правда, цена на него составит не менее 120 миллионов евро. Нигериец — один из самых востребованных форвардов на рынке, но «МЮ» может выбрать менее затратный вариант. Sky Sports сообщает, что в клубе довольны уровнем и адаптацией находящегося в аренде Ваута Вегорста. Летом его контракт могут выкупить, но как на основного нападающего на голландца все же не рассчитывают.
Кейлор Навас окончательно застрял за спиной Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ», но скоро мы снова можем увидеть коста-риканца регулярно играющим на клубном уровне. Как пишет L'Equipe, голкипер дал согласие на трансфер в «Ноттингем», где травму получил основной вратарь Дин Хендерсон. Теперь английскому клубу нужно договориться с «ПСЖ» об условиях сделки — это будет либо аренда, либо полноценный выкуп.
Как сообщает Bild, в «Баварии» оптимистично смотрят на возможность летнего трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. В поисках замены Роберту Левандовски именно эта кандидатура кажется мюнхенскому клубу оптимальной. «Тоттенхэм» не спешит расставаться с одной из главных звезд, но у «Баварии» есть козыри: Кейн до сих пор не заключил новый контракт (нынешний истекает летом 2024, а значит, подписать летом его можно со скидкой), а сам клуб готов продать игрока только в клуб не из АПЛ.
В этом сложно поверить, но лондонцы скоро должны заплатить еще 30 миллионов евро за очередного новичка. По информации The Athletic, «Челси» заплатит за 19-летнего правого защитника Мало Гюсто именно эту сумму. На рынке Гюсто оценивается в 15 миллионов.
23-летний полузащитник Николо Дзаньоло уже давно ворвался в серию А, но две травмы крестообразных связок помешали взлету его карьеры. В «Роме» долго ждали, когда игрок наберет форму, но вместо этого он рассорился с руководством и пытался форсировать свой трансфер в «Милан». Как пишет Corriere dello Sport, «россонери» и правда сделали предложение, но его перебил «Борнмут» (англичане предложили 30+5 миллионов евро плюс 10% от перепродажи), и теперь жесткую позицию заняло уже руководство. Ультиматум, поставленный Дзаньоло, таков: либо он соглашается на переход в «Борнмут», либо лишается игровой практики.
Контракт Николо с «Ромой» подписан до 2024 года, и владельцы готовы пойти на самые жесткие шаги, вплоть до того, чтобы оставить полузащитника без игровой практики до конца контракта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования