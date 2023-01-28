Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

Изидор уходит в «Лион», Навас близок к трансферу в АПЛ, «Бавария» нацелилась на Кейна

Отдел футбола «СЭ»
Вильсон Изидор.
Фото «СЭ»
Гарри Кейн.
Фото Reuters
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Трансферные новости последнего дня — в подборке «СЭ».

Изидор покидает «Локомотив»

Один из самых ярких игроков железнодорожников, судя по всему, покидает команду. Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Вильсон Изидор переходит в «Лион» на правах аренды за 750 тысяч евро с обязательным правом выкупа за 5 миллионов. «Локомотив» подписал Изидора летом 2021 года из «Монако» за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 1 ассист в 17 матчах.

РПЛ-2022/2023: Николай Рассказов, Малком. «ПСЖ» хочет Малкома, Рассказов стал игроком «Крыльев», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

«МЮ» нацелился на Осимхена

Другой инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что летом 2023 года «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Правда, цена на него составит не менее 120 миллионов евро. Нигериец — один из самых востребованных форвардов на рынке, но «МЮ» может выбрать менее затратный вариант. Sky Sports сообщает, что в клубе довольны уровнем и адаптацией находящегося в аренде Ваута Вегорста. Летом его контракт могут выкупить, но как на основного нападающего на голландца все же не рассчитывают.

Навас все ближе к АПЛ

Кейлор Навас окончательно застрял за спиной Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ», но скоро мы снова можем увидеть коста-риканца регулярно играющим на клубном уровне. Как пишет L'Equipe, голкипер дал согласие на трансфер в «Ноттингем», где травму получил основной вратарь Дин Хендерсон. Теперь английскому клубу нужно договориться с «ПСЖ» об условиях сделки — это будет либо аренда, либо полноценный выкуп.

Гарри Кейн. Фото Reuters
Гарри Кейн.
Фото Reuters

«Бавария» охотится на Кейна

Как сообщает Bild, в «Баварии» оптимистично смотрят на возможность летнего трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. В поисках замены Роберту Левандовски именно эта кандидатура кажется мюнхенскому клубу оптимальной. «Тоттенхэм» не спешит расставаться с одной из главных звезд, но у «Баварии» есть козыри: Кейн до сих пор не заключил новый контракт (нынешний истекает летом 2024, а значит, подписать летом его можно со скидкой), а сам клуб готов продать игрока только в клуб не из АПЛ.

Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг. «Челси» потратил на игроков больше 400 миллионов евро после ухода Абрамовича. Но пока сумасшедшие вложения не помогают клубу

Еще один трансфер «Челси»

В этом сложно поверить, но лондонцы скоро должны заплатить еще 30 миллионов евро за очередного новичка. По информации The Athletic, «Челси» заплатит за 19-летнего правого защитника Мало Гюсто именно эту сумму. На рынке Гюсто оценивается в 15 миллионов.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

«Рома» продает одну из звезд

23-летний полузащитник Николо Дзаньоло уже давно ворвался в серию А, но две травмы крестообразных связок помешали взлету его карьеры. В «Роме» долго ждали, когда игрок наберет форму, но вместо этого он рассорился с руководством и пытался форсировать свой трансфер в «Милан». Как пишет Corriere dello Sport, «россонери» и правда сделали предложение, но его перебил «Борнмут» (англичане предложили 30+5 миллионов евро плюс 10% от перепродажи), и теперь жесткую позицию заняло уже руководство. Ультиматум, поставленный Дзаньоло, таков: либо он соглашается на переход в «Борнмут», либо лишается игровой практики.

Контракт Николо с «Ромой» подписан до 2024 года, и владельцы готовы пойти на самые жесткие шаги, вплоть до того, чтобы оставить полузащитника без игровой практики до конца контракта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Виктор Осимхен
Гарри Кейн
Кейлор Навас
Футбол
ФК Бавария
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
ФК Рома
ФК Челси
Вильсон Изидор
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Полузащитник «Торпедо» Рязанцев считает, что первые матчи РПЛ после паузы решат вопрос борьбы за выживание
Рязанцев — о назначении Бердыева в «Сочи»: «Ждем от клуба хороших результатов»
Тренер «Лиона» Блан прокомментировал интерес к Вильсону Изидору
В «Вероне» раскрыли детали возможной аренды Гайча
В ЦСКА назвали вымыслом информацию об интересе к Дзюбе
На сборе ЦСКА зажигают таланты из молодежки. 19-летний Арбузов забил «Партизану» спустя две минуты после выхода на поле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Специя» возьмет Шомуродова, Барриос может уйти из «Зенита», Николсон остается в «Спартаке»