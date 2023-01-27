Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:00

«Специя» возьмет Шомуродова, Барриос может уйти из «Зенита», Николсон остается в «Спартаке»

Матвей Морозов
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Шомуродов — в «Специи»?

По информации Sky Sport, нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов перейдет в «Специю» на правах аренды. Как сообщает источник, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона без опции обязательного выкупа. Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. Срок действующего контракта 27-летнего узбека с клубом рассчитан до июня 2026. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2022/23 Шомуродов провел за «Рому» 8 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Барриос покинет «Зенит»?

«Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, сообщает журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу в соцсетях. По информации источника, переговоры сторон ведутся с начала зимнего трансферного окна. Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года, а его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Дуглас Сантос. «Зенит» должен доминировать на поле и не доводить до кулаков". Дуглас — о драке со «Спартаком» и любви к России

Николсон не перейдет в «Сампдорию»

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамара Николсона. «Нет, мы не интересуемся Николсоном», — сказал Фаджиано «СЭ». Ранее издание Tutto Salernitano сообщило об интересе «Салернитаны», «Кремонезе» и «Сампдории» к ямайскому нападающему «Спартака». Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Квинси Промес. «Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе

Малком остается в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Ньюкасл» обратился к руководству клуба по поводу возможного перехода нападающего Малкома. «Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ». Ранее издание Foot Mercato сообщило о том, что английский клуб заинтересован в переходе бразильца. По данным L'Equipe, до этого «ПСЖ» интересовался кандидатурой Малкома, но парижане решили сосредоточиться на подписании полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

Малком. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Малком.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Вильярреал» не ведет Сперцяна

В «Вильярреале» прокомментировали информацию о возможном интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. «Все новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются очередными слухами», — цитирует спортивного директора клуба Хорхе Гальего Sport24. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны ПСВ. Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Эдуард Сперцян
Элдор Шомуродов
Футбол
Шамар Николсон
3
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Японки Аояма и Шибахара пробились в финал Australian Open в парном разряде
Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит главным фаворитом РПЛ»
Агент Гарре: «Бенхамин прошел медосмотр, завтра присоединится к «Крыльям»
Агент Карпукаса прокомментировал интерес к полузащитнику «Локомотива» из Франции
Защитник Дюссен — о возможном переходе в «Локомотив»: «У меня нет никаких новостей»
Агент Тикнизяна отказался комментировать информацию о смене гражданства своего клиента
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дзюба нашел новый клуб, Изидор остается в «Локо», российский вратарь уехал в Англию