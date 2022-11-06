Источник: инициатива расторжения контракта с Дзюбой исходила от «Аданы Демирспор»

Турецкий клуб «Адана Демирспор» принял решение о расторжении контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Российский форвард получил последнюю зарплату и покинул клуб по взаимному соглашению сторон, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что в последних семи матчах Артем Дзюба провел на поле шесть минут и в последних играх не попадал даже в заявку команды.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.