Радимов: «Мой совет Галактионову — больше не включать Дзюбу в заявку «Локомотива»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Во вторник, 7 мая, агент 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в московском клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Когда Дзюба приходил в «Локо», он говорил, что Галактионов — супертренер, мужик. Мы за него бьемся и так далее. Сейчас агент говорит, что изменилось отношение Галактионова. Но если он так себя ведет? Он выходит абсолютно растренированный к началу чемпионата, являясь действующим игроком, откровенно ржет на серии пенальти с «Балтикой»... Наверное, изменится и у тренера отношение.

Я бы на месте Галактионова не брал бы его больше в заявку. Вот такой мой совет Михаилу Михайловичу. Дзюба в зеркало пусть посмотрит, что он выходит и еле стоит, не бегает, что это такое?» — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.