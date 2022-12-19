Бышовец: «Главная заслуга Скалони в том, что он дал полную свободу Месси»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил работу главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони на ЧМ-2022 в Катаре.

«После стартового поражения от Саудовской Аравии права на ошибку у Скалони уже не было. И он сделал нужные выводы: абстрагировался от первоначально выбранной тактики и стартового состава, начал доверять молодым игрокам. Это показывает, что Скалони обладает большой гибкостью и психологической устойчивостью. Кроме того, под его руководством аргентинцы с каждым матчем усиливали свою игру. Значит, этот тренер способен выстраивать долгосрочную стратегию и готовить команду на перспективу.

Но самое важное — он дал полную свободу своей главной звезде, гениальному режиссеру Месси. Не стал зажимать его в какие-то рамки, навязывать определенную тактику. Наоборот, позволил ему проявить его лучшие качества как на поле, так и в раздевалке в качестве капитана. Именно потрясающая атмосфера внутри команды помогла аргентинцам стать чемпионами мира», — рассказал Бышовец Betonmobile.ru.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира в Катаре и в третий раз завоевала трофей.