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Сегодня, 20:31

Кавазашвили рассказал, в чем Месси не превзошел Марадону

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Месси — величайший человек. Было фантастикой то, что он сделал. Он своим умом, своими ногами, своим отношением к жизни достиг наивысшего спортивного достоинства и завоевал все, что мог.

Можно ли назвать Месси величайшим футболистом в истории? Если отделить человеческие качества и оставить чисто футбольные показатели, такие как техника, тактика, пас и диспетчерские способности, то, думаю, лучшими в этом были Пеле и Месси. Дальше идет градация. Игра Криштиану Роналду, который со своими прекрасными скоростными качествами, игрой головой и ногами, движением и открываниями, голевым чутьем является великим и занимает, по моему мнению, третье место после Пеле и Месси. Дальше Марадона. Он сверхчеловек, в котором были объединены спортивные и человеческие качества, которые принесли ему народную любовь.

Марадона превзошел абсолютно всех по эксцентричному поведению на футбольном поле и в жизни: поведение, забитый рукой мяч, сумасшедший дриблинг на скорости, который я еще ни у кого никогда не видел. Он единственный и неповторимый в данном вопросе футболист.

Месси на следующем чемпионате мира? Честно говоря, считаю, что повторить он не сможет, потому что возраст не позволит. 4 года — это очень долго», — сказал Кавазашвили Betonmobile.ru.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-rasskazal-v-chem-messi-ne-prevzoshel-maradonu
Анзор Кавазашвили
Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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