Кавазашвили сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил форварда Аргентины Лионеля Мессии и нападающего Португалии Криштиану Роналду.

«Для того чтобы использовать наилучшие качества талантливейших футболистов мира, главные тренеры должны очень скрупулезно, тактично, с вниманием подходить к каждому из них. Например, Месси и Роналду. Два тренера — аргентинский и португальский. После первого поражения сборной Аргентины многие, видимо, подумали, что Месси уже не тот, надо его посадить в запас. Слава богу, молодой аргентинский тренер Лионель Скалоне не сделал такую громадную ошибку и внушил всем футболистам команды, что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет. Что они должны друг друга поддерживать и Месси свое покажет.

А вот португальцы сразу решили, что Роналдо уже не годится для сборной команды и начали его снимать. И с этого пошла неудача сборной Португалии. Без звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя», — приводит слова Кавазашвили «КП».

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — В 22.00 мск.