Аргентина — Хорватия: Альварес удвоил преимущество аргентинцев

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес на 39-й минуте забил в матче с Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Альварес оторвался от защитников соперника в контратаке, разобрался с голкипером и отправил мяч в сетку.