Тренер Саудовской Аравии Ренар: «Я француз, но в полуфинале болеть буду за Марокко»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эвре Ренар признался, что в полуфинале ЧМ-2022, где встретятся Франция и Марокко, будет поддерживать африканскую команду.

Французский специалист возглавлял сборную Марокко с 2016 по 2019 год.

«Я француз, родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду. Поскольку люди в этой стране подарили мне столько любви, сколько вы даже не можете себе представить. Я желаю им всего наилучшего. Этот чемпионат мира в Катаре станет чем-то особенным для африканского и, конечно, для марокканского футбола», — приводит слова Ренара RMC Sport.

Марокканцы являются первой за всю историю африканской командой, прошедшей в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Марокко сыграет против Франции в 1/2 финала ЧМ-2022 завтра, 14 декабря, начало — 22.00 мск.