Аргентина — Мексика: видеообзор матча чемпионата мира-2022

Сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0.

Во втором тайме голы забивали Лионель Месси и Энцо Фернандес, которому ассистировал все тот же Месси.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Аргентина — Мексика

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.