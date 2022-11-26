26 ноября, 22:43
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заменен на 42-й минуте матча с Аргентиной на ЧМ-2022.
36-летний футболист получил в игре повреждение, вместо него вышел Эрик Гутьеррес. Счет в матче на момент публикации новости — 0:0.
Отметим, что Гуардадо, который вышел в старте команды на этот матч, стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования