Аргентина — Мексика: Гуардадо заменили в концове первого тайма

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заменен на 42-й минуте матча с Аргентиной на ЧМ-2022.

36-летний футболист получил в игре повреждение, вместо него вышел Эрик Гутьеррес. Счет в матче на момент публикации новости — 0:0.

Отметим, что Гуардадо, который вышел в старте команды на этот матч, стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.