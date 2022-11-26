Главный тренер сборной Дании: «Теперь нас ждет своего рода финал против Австралии. Нас прижали к стенке»

26 ноября, 22:31
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение от команды Франции (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.
«Мы были близки к положительному результату. Сравняли счет, имели пару неплохих моментов, но в итоге проиграли, что, конечно, расстраивает.
Теперь нас ждет своего рода финал против Австралии. Нас прижали к стенке, не имеем права терять очки.
В Лиге наций мы обыгрывали Францию. Как в на своем поле, так и в гостях. Но в этот раз удача была не на нашей стороне», — приводит слова тренера L'Equipe.
Сборная Франции после второго тура лидирует в группе D (6 очков) и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. На второй строчке по итогам игрового дня находится Австралия (3 очка), Дания — третья (1 очко), Тунис — четвертый (1 очко).
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