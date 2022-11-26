26 ноября, 21:05
Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Аргентина: Мартинес, Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер, Месси, Мартинес.
Мексика: Очоа, Альварес, Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо, Эррера, Чавес, Лосано, Вега.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования