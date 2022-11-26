Аргентина — Мексика: Месси выйдет в стартовом составе

Сборная Аргентины сыграет с командой Мексики в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Аргентина: Мартинес, Монтьель, Отаменди, Мартинес, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер, Месси, Мартинес.

Мексика: Очоа, Альварес, Морено, Араухо, Монтес, Гальярдо, Гуардадо, Эррера, Чавес, Лосано, Вега.