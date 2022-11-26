26 ноября, 20:30
В субботу, 26 ноября сборная Аргентины сыграет против Мексики в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» в одноименном городе и начнется в 22.00 по московскому времени.
Сборные Аргентины и Мексики выступают в группе C с Польшей и Саудовской Аравией. В первом туре аргентинцы проиграли саудовцам (1:2), а мексиканцы сыграли вничью с поляками (0:0).
Аргентина занимает последнее, четвертое место в группе C, у нее 0 очков. Мексика занимает третью строчку с 1 очком.
Следить за матчем Аргентина — Мексика вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.
Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке
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