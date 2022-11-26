Франция — Дания: Кристенсен сравнял счет в игре

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен на 68-й минуте сравнял счет в матче с Францией на чемпионате мира в Катаре — 1:1.

Кристиан Эриксен с углового навесил в штрафную, Йоаким Андерсен выиграл воздух и прокинул мяч дальше на Кристенсена, который после отскока от газона из-под Адриана Рабьо отправил мяч под перекладину.