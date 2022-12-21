Более 30 человек пострадали в Буэнос-Айресе по итогам чемпионского парада сборной Аргентины

Более 30 человек пострадали в Буэнос-Айресе по итогам чемпионского парада сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022.

«По последним данным, медицинская помощь потребовалась 31 человеку. Большинство из них пострадали из-за падений и порезов. 16 человек доставлены в различные больницы Буэнос-Айреса», — приводит La Nacion слова источника из Министерства здравоохранения Аргентины.

Чемпионский парад состоялся в Буэнос-Айресе во вторник, 20 декабря. От 3 до 4 миллионов человек вышли чествовать футболистов сборной Аргентины, которые вернулись на родину после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

Парад был досрочно прерван из-за того, что большие скопления людей парализовали движение транспорта. Игроки сборной Аргентины, которые передвигались на автобусе, были вынуждены остановиться, их эвакуировали на вертолетах.