Бразилия громит Корею со счетом 4:0 после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии громит Корею в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Бразильцы ушли на перерыв с преимущество в счете в четыре мяча — 4:0.

В составе бразильцев забивали нападающие Винисиус, Неймар (с пенальти), Ришарлисон, а также полузащитник Лукас Пакета.

В матче 1/4 финала победитель матча Бразилия — Корея сыграет с командой Хорватии, которая ранее прошла Японию в 1/8 финала.