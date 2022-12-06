Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса по матчам за Испанию на ЧМ с капитанской повязкой

Серхио Бускетс повторил рекорд по числу матчей за сборную Испании на чемпионатах мира с капитанской повязкой.

34-летний футболист попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко. Он в 17-й раз в карьере вывел испанцев на игру с капитанской повязкой. Ранее это удавалось только Икеру Касильясу и Серхио Рамосу.

Также полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым футболистом в стартовом составе в матче плей-офф ЧМ за последние 64 года.