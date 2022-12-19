Мартин Якубко: «На чемпионате мира в России было очень круто»

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«По телевизору казалось, что все стадионы полные. Но мы же не видим, какая там атмосфера рядом со стадионами, какие акции проходят до и после игры. Многое зависит от обстановки. Я был на чемпионате мира в России, там все было очень круто. Я не могу сказать, что в Катаре было плохо, потому что я там не присутствовал. Но по телевизионной картинке — все стадионы были битком. Я был на чемпионате мира в Южной Африке и там давали людям еду, чтобы они приходили на футбол. Такое может происходить в странах, где футбол не так развит, как в Европе», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

ЧМ-2022 завершился 18 декабря. В финале мирового первенства сборная Аргентины выиграла у Франции (3:3, 4:2-по пен.) и стала обладателями кубка чемпионов мира третий раз за свою историю.