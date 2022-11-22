Экс-нападающий сборной Англии Хески заявил, что многие футболисты сравнивают лагерь с тюрьмой

22 ноября, 15:16
Экс-форвард сборной Англии Эмил Хески рассказал о том, каково игрокам находиться в расположении команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Учитывая, что Катар — маленькая страна, футболисты наверняка будут заперты в отеле в свободное от тренировок и матчей время. Поэтому им надо организовать взаимодействие внутри команды ради гармонии. Ведь не хочется быть в рутине, чтобы каждый день был похож на предыдущий. Я никогда не испытывал из-за этого проблем в отличие от многих других футболистов. Они говорили, что это как находиться в тюрьме, так как ты должен быть в определенных местах в определенное время и лишь иногда можешь выходить за территорию отеля», — цитирует экс-футболист The Sun.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии начала свой путь на мундиале с победы над сборной Ирана (6:2). Англичанам также предстоит сыграть на групповом этапе с США и Уэльсом. В следующем матче команда встретится с американцами 25 ноября (22:00 мск).
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Основные источники исследования