Аргентина во второй раз подряд проиграла на ЧМ, ведя в счете

22 ноября, 15:15
Сборная Аргентины в стартовом матче чемпионата мира-2022 в Катаре уступила Саудовской Аравии (1:2) , ведя по ходу второго тайма.
Это пятое в истории «безвольное» поражение южноамериканцев на ЧМ. Предыдущая неудача случилась четыре года назад в России — в матче 1/8 финала против Франции.
Матчи ЧМ, в которых Аргентина проиграла, ведя в счете:
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет по ходу
|
Итог
|
30.07.1930
|
Финал
|
Уругвай
|
2:1
|
2:4
|
27.05.1934
|
1/8 финала
|
Швеция
|
1:0, 2:1
|
2:3
|
08.06.1958
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
1:0
|
1:3
|
30.06.2018
|
1/8 финала
|
Франция
|
2:1
|
2:4
|
22.11.2022
|
Гр.турнир
|
Сауд.Аравия
|
1:0
|
1:2
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