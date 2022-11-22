Аргентина во второй раз подряд проиграла на ЧМ, ведя в счете

Сборная Аргентины в стартовом матче чемпионата мира-2022 в Катаре уступила Саудовской Аравии (1:2) , ведя по ходу второго тайма.

Это пятое в истории «безвольное» поражение южноамериканцев на ЧМ. Предыдущая неудача случилась четыре года назад в России — в матче 1/8 финала против Франции.

Матчи ЧМ, в которых Аргентина проиграла, ведя в счете: