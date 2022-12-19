Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» сравнил футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду после победы Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре.

«Это два великих игрока. Кто лучше, а кто хуже — решать болельщикам. Эти игроки добились невероятных успехов. Месси — самый одаренный футболист мира. Роналду — талантливый, но сделал себя сам. Никаких точек в споре ставить не надо, они великие игроки», — сказал Глеб «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.