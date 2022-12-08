Черчесов назвал главный критерий для определения лучшего игрока ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал главный критерий для определения лучшего футболиста ЧМ-2022.

— Кого считаете главным претендентом на звание лучшего игрока ЧМ?

— Пока рано об этом говорить. Понятно, что хорошо смотрится Мбаппе. Голкиперы Ливакович и Буну шикарно проявили себя в послематчевых сериях — крайне редко удается отражать по три пенальти. Однако уверен, что лучшего игрока надо будет искать среди финалистов турнира, а мы их сейчас предсказать не сможем.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.