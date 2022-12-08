Черчесов назвал секрет успеха сборной Марокко на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал причину успешного выступления сборной Марокко на ЧМ-2022.

— Какая из сборных произвела самое сильное впечатление?

— Пока Бразилия выглядит очень основательно как в обороне, так и в атаке. Правда, с Камеруном немного озадачили, но с Кореей снова были на уровне. Неймар вернулся в строй, вокруг команды будет меньше отвлекающих разговоров. Но посмотрим, что случится дальше — одна неудачная игра все может перечеркнуть. Цена ошибки колоссальна. Франция с начала турнира хороша, набирают Аргентина и Португалия. Да вообще в восьмерку сильнейших вышли команды, которые изначально претендуют на золото. Кроме разве что Марокко. Хотя и здесь я бы не стал смотреть на название страны, которая ранее на ЧМ не блистала. Обращать внимание надо на клубы, за которые выступают футболисты, а здесь видим «ПСЖ», «Баварию», «Челси», «Севилью», «Вест Хэм» и так далее. Весь состав из солидных европейских клубов. Ошибка в недооценке Марокко мне напоминает скептическое отношение, скажем, к сборной Финляндии. Где не было ни одного игрока из внутреннего чемпионата, зато много из Англии, Германии, Италии. Я уж не говорю о сборных Швеции, Дании. Так и с Марокко.

Сборная Марокко дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором сыграет против Португалии. Матч состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).