Денис Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Ставлю на Англию»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира-2022.

— Англия — Франция.

— 3:2. Хотя Мбаппе лучший футболист планеты на данный момент, ставлю на англичан. Они могут одолеть французов за счет более отлаженной командной игры.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция состоится 10 декабря, в 22.00 (мск).