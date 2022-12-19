Саттон считает, что сборная Аргентины проделала свою лучшую работу в финале ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон поделился эмоциями после победы сборной Аргентины над Францией (3:3,4:2-по пен.) в финале ЧМ-2022.

«Какая игра! Какая концовка! Заслуживала ли Аргентина победу? Они лучше поработали над всей пьесой. Они выполнили большую работу. Думаю, теперь страна будет праздновать всю ночь и завтра тоже», — приводит слова Саттона BBC Sport.

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Ранее аргентинцы одерживали победу на этом турнире в 1978 и 1986 годах. При этом бело-голубые шесть раз играли в финалах мирового первенства.