ЧМ-2022: за сборную Австралии одновременно играли 12 человек. Так разрешено?

Во втором тайме матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Австралия (4:1) бригада арбитров допустила ошибку, которая неприемлема для турнира такого уровня. Четвертый судья Салима Мукансанга на 73-й минуте после гола Оливье Жиру разрешила выйти на замену двум австралийцам: Гарангу Куолу и Аверу Мабилу. А ушел с поля только Райли Макгри.

Во время телетрансляции внимание режиссера было сосредоточено на показе гола Жиру, а саму процедуру замен показали мельком. Но очевидно, что судья Виктор Гомес даже дал сигнал на возобновление матча — был слышен свисток. Но буквально через пару секунд он остановил встречу и предложил Крейгу Гудвину покинуть поле. Тот оказался лишним в составе австралийцев — двенадцатым футболистом.

Получается, что эта команда вопреки всем правилам успела сыграть, пусть и две секунды, в необычном большинстве?