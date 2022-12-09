ЦСКА поздравил Влашича и Олича с выходом в полуфинал ЧМ-2022

ЦСКА поздравил полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича и тренера команды Ивицу Олича с выходом в полуфинал чемпионата мира-2022. В четвертьфинале хорваты обыграли Бразилию (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Экс-армейцы Никола Влашич и Ивица Олич — в полуфинале Чемпионата Мира. В 1/4 финала Хорватия обыграла в серии пенальти Бразилию. Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейцев он забил 33 гола и сделал 21 результативную передачу в 108 матчах.

Олич играл за армейцев с 2003 по 2006 год, хорват работал главным тренером ЦСКА с марта по июнь 2021 года.

В полуфинале турнира в Катаре сборная Хорватии сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.