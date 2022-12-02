Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории национальной команды на чемпионатах мира.

Алвес вышел в стартовом составе Бразилии на матч третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против сборной Камеруна. Он появился на поле в возрасте 39 лет и 210 дней.

Алвес побил рекорд защитника Тьягу Силвы, который на ЧМ в Катаре появился на поле во встрече Бразилии с Сербией (2:0) в возрасте 38 лет и 63 дней.