Дешам — о неснятой цепочке Кунде: «Он не должен был так поступать. И это наша вина»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал эпизод с защитником команды Жюлем Кунде, который вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку.

«Он не имел на это права. Но я знаю, что Кунде немного суеверен. Не понимаю этого поступка. Ему повезло, что он не попался мне на глаза. Судья сказал нам, что футболистам запрещено выступать с браслетами, цепочками, часами и солнцезащитными очками. Жюль не должен был так поступать. Я думал, он ее снимет, но этого не произошло. И это наша вина», — приводит RMC Sport слова Дешама.

На 42-й минуте матча боковой арбитр заметил, что Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение. По правилам ФИФА любое украшение на теле спортсмена во время официальных матчей запрещено.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал, который начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.