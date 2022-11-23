Дешам рассказал, кто заменит Люка Эрнандеза в сборной Франции

23 ноября, 02:43
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, как справится с травмой Люка Эрнандезом в матче чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1). На 13-й минуте встречи его заменили на брата Тео.
«Я найду другие решения. Но знаете... Если мы хотим спокойствия, мы должны брать 33 игрока, чтобы все позиции утроить... У нас есть Тео, а также найдутся другие альтернативы», — цитирует L'Equipe Дешама.
Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).
Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования