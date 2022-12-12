Комбаров считает, что в финале чемпионата мира сыграют Аргентина и Франция

Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» назвал своих фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Здесь уже я бы выделил Аргентину и Францию. Марокко понятно, что играет в закрытый футбол. С французами им будет тяжело. Аргентина же фаворит в матче с Хорватией», — сказал Комбаров «СЭ».

Чемпиона мира завершится 18 декабря. В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, а Франция — с Марокко.