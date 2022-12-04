Дмитрий Парфенов заявил, Месси тяжело тащить на себе сборную Аргентины на ЧМ-2022

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Я бы говорил больше о действительно командной игре, все-таки одному Месси тяжело тащить на себе все одному. С другой стороны, он забивает такие голы! Другой бы пробивал — не забивал бы, а у Месси они «залетают». Так что, конечно, на общем фоне он выделяется, для команды — это фигура, кроме того, для него это, скорее всего, последний чемпионат мира», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».