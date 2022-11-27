Дольше Канады первый гол в истории на чемпионате мира ждали только Боливия и Греция

27 ноября, 22:23
В матче против Хорватии Альфонсо Дэвис забил первый гол сборной Канады на чемпионатах мира. Для того, чтобы открыть лицевой счет североамериканской команде понадобилась 361 минута. Только две сборные в истории турнира ждали дольше. Греки впервые отличились на своем втором турнире, а боливийцы — на третьем, спустя 64 года после дебюта.
Команды, которые дольше всего не могли забить на чемпионатах мира
|
Сборная
|
Год дебюта
|
Минуты без голов
|
Первый гол (год)
|
Боливия
|
1930
|
517
|
Эрвин Санчес (1994)
|
Греция
|
1994
|
404
|
ДимитрисСалпингидис (2010)
|
Канада
|
1986
|
361
|
Альфонсо Дэйвис (2022)
|
Австралия
|
1974
|
354
|
Тим Кэйхилл (2006)
|
Сальвадор
|
1970
|
334
|
Луис Рамирес Сапата (1982)
|
Заир
|
1974
|
270*
|
?
|
Китай
|
2002
|
270*
|
?
|
Тринидад и Тобаго
|
2006
|
270*
|
?
* Серия продолжается.
Гол Дэвиса не помог канадцам набрать первые очки на ЧМ. Серия поражений «кленовых листьев» составляет уже пять игр. Дольше не могли набрать очков команды Сальвадора, Швейцарии, Камеруна и Мексики.
Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира
|
Команда
|
Турниры
|
Поражения
|
Мячи
|
С кем прервали (год)
|
Мексика
|
1930, 1950, 1954, 1958
|
9
|
8-34
|
Уэльс — 1:1 (1958)
|
Камерун
|
2002, 2010, 2014, 2022
|
8
|
3-17
|
-
|
Швейцария
|
1954, 1962, 1966
|
7
|
8-24
|
США — 1:1 (1994)
|
Сальвадор
|
1970, 1982
|
6
|
1-22
|
-
|
Болгария
|
1966, 1970
|
5
|
5-16
|
Марокко — 1:1 (1970)
|
Швеция
|
1978, 1990
|
5
|
3-8
|
Камерун — 2:2 (1994)
|
США
|
1994, 1998
|
5
|
1-7
|
Португалия — 3:2 (2002)
|
Югославия/Сербия
|
1998, 2006, 2010
|
5
|
3-13
|
Германия — 1:0 (2010)
|
Канада
|
1986, 2022
|
5
|
1-10
|
-