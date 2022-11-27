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27 ноября, 22:23

Дольше Канады первый гол в истории на чемпионате мира ждали только Боливия и Греция

Кирилл Бурдаков
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В матче против Хорватии Альфонсо Дэвис забил первый гол сборной Канады на чемпионатах мира. Для того, чтобы открыть лицевой счет североамериканской команде понадобилась 361 минута. Только две сборные в истории турнира ждали дольше. Греки впервые отличились на своем втором турнире, а боливийцы — на третьем, спустя 64 года после дебюта.

Команды, которые дольше всего не могли забить на чемпионатах мира

Сборная

Год дебюта

Минуты без голов

Первый гол (год)

Боливия

1930

517

Эрвин Санчес (1994)

Греция

1994

404

ДимитрисСалпингидис (2010)

Канада

1986

361

Альфонсо Дэйвис (2022)

Австралия

1974

354

Тим Кэйхилл (2006)

Сальвадор

1970

334

Луис Рамирес Сапата (1982)

Заир

1974

270*

?

Китай

2002

270*

?

Тринидад и Тобаго

2006

270*

?

* Серия продолжается.

Гол Дэвиса не помог канадцам набрать первые очки на ЧМ. Серия поражений «кленовых листьев» составляет уже пять игр. Дольше не могли набрать очков команды Сальвадора, Швейцарии, Камеруна и Мексики.

Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира

Команда

Турниры

Поражения

Мячи

С кем прервали (год)

Мексика

1930, 1950, 1954, 1958

9

8-34

Уэльс — 1:1 (1958)

Камерун

2002, 2010, 2014, 2022

8

3-17

-

Швейцария

1954, 1962, 1966

7

8-24

США — 1:1 (1994)

Сальвадор

1970, 1982

6

1-22

-

Болгария

1966, 1970

5

5-16

Марокко — 1:1 (1970)

Швеция

1978, 1990

5

3-8

Камерун — 2:2 (1994)

США

1994, 1998

5

1-7

Португалия — 3:2 (2002)

Югославия/Сербия

1998, 2006, 2010

5

3-13

Германия — 1:0 (2010)

Канада

1986, 2022

5

1-10

-
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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