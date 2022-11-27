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27 ноября, 22:23

Ловрен — о матче с Канадой: «Первые пять минут мы спали, но после пропущенного гола взбодрились»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Канадой (4:1) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022.

— Было тяжело, первые пять минут мы просто спали, но после пропущенного гола взбодрились. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

— Были ли для тебя экстра мотивацией слова главного тренера сборной Канады, которые он произнес перед матчем?

— Мне не нравится, когда кто-то, особенно тренеры, проявляют к нам неуважение. Я всегда уважаю другие мнения, но это было хорошей мотивацией для нас.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третью строчку занимает Бельгия (4 очка), четвертая — Канада (0), которая потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре канадцы встретятся с Марокко, а хорваты сыграют против Бельгии. Обе игры пройдут 1 декабря и начнутся в 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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Хорватия — Канада: видеообзор матча ЧМ-2022

Дольше Канады первый гол в истории на чемпионате мира ждали только Боливия и Греция