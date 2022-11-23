23 ноября, 19:25
Бывший форвард сборной Бельгии Нико Класен заявил, что верит в победу национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Не было никакой подготовки, ни для одной команды. В этом отношении у Франции есть преимущество, как и у Бельгии. Потому что они долгое время играли одним составом и с одним тренером. Более того, у нас лучший вратарь в мире (Тибо Куртуа), лучший полузащитник (Кевин де Брюйне), а Лукаку — один из лучших форвардов, когда играет. Если центр поля смогут дополнить такие парни, как Троссард или Доку, я считаю, что Бельгия далеко пойдет», — цитирует Класена Voetbal Nieuws.
На ЧМ-2022 в Катаре Бельгия попала в группу с Канадой, Марокко и Хорватией. Первый матч команды состоится сегодня, 23 ноября (22.00 мск) против канадцев.
На ЧМ-2018 в России сборная Бельгии заняла 3-е место. В матче за бронзовые медали бельгийцы обыграли сборную Англии (2:0).
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