Испания — Коста-Рика: Асенсио увеличил преимущество испанцев

Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио увеличил преимущество своей команды в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 2:0.

На 21-й минуте футболист получил мяч в центре штрафной костариканцев после паса с левого фланга и отправил мяч в ворота Кейлора Наваса.

Сборные Испании и Коста-Рики выступают в группе E. В первом матче этой группы, который состоялся ранее сегодня, Япония победила Германию (2:1).