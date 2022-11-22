Канчельскис назвал поражение Аргентины сенсационным: «Многие футболисты не готовы»

22 ноября, 15:19
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в рамках группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.
«Я еще перед турниром говорил, что будет много неожиданностей, потому что турнир играется поздней осенью. Мы видим, что многие футболисты Аргентины не готовы. Сенсационный результат. Будем ждать еще сенсаций. Думаю, что Аргентина еще может занять второе место, а Саудовская Аравия может с тремя очками занять и последнее. Все еще впереди», — сказал Канчельскис «СЭ».
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия набрала 3 очка. У Аргентины — 0.
В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.
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