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Сегодня, 10:58

Радченко считает, что сборная Германии переживает кризис

Руслан Минаев
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы видим, что сборная Германии плохо подготовилась к этому чемпионату мира. И, конечно, с немецким футболом нужно разбираться, ведь это второй значимый на планете турнир, где Германии не будет. Очень много команда пропускает. И, несмотря на то, что Германия выиграла у, мягко скажем, несильного соперника — это не помогло им выйти из группы. Здесь есть смысл говорить о кризисе немецкого футбола именно в сборной», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по количеству забитых мячей. Первой стала команда Японии.

На ЧМ-2018 Германия также не смогла выйти из группы.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-est-smysl-govorit-o-krizise-nemetskogo-futbola-imenno-v-sbornoy-1429212/
Дмитрий Радченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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Нидерланды
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Уэльс
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США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
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22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
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Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
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0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
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Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
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Япония
Коста-Рика
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27.11
22:00
Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
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И М О
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4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
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Бельгия
Марокко
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Хорватия
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Канада
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Камерун
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Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
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Польша
П1 1.29 X 5.80 П2 13.0
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Марокко
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Англия
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2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
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1
C 22.11 13:00
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
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Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
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Гана
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2
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2
0
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Уэльс
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Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
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1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
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C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
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1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
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G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
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G 28.11 19:00
Бразилия
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1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
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2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
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Корея
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
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-
-
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