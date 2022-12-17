Евгений Кафельников рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу.

«Я не знаю лучший ли в Катаре чемпионат мира за всю историю или нет, — заявил Кафельников. — Откуда же я могу знать? В финале буду болеть за французов», — сказал Кафельников «РБ Спорт».

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.

На пути к финалу Франция обыграла Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0). Аргентина, в свою очередь, обыграла Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, по пенальти 4:3) и Хорватию (3:0).